Специалист рассказал, как уберечь смартфон от поломки во время холодов

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Зима с морозами, льдом и снегом – не лучшее время года для смартфонов. Эти дорогие гаджеты подвергаются многим опасностям.

Но, как показал исследователь Бен Сондерс на своем Galaxy A5 во время путешествия к Южному полюсу, смартфон должен нормально работать зимой при бережном обращении.

В холодную погоду важно сделать все возможное, чтобы смартфон не остыл. Не надо класть смартфон в сумочку или рюкзак, но держать его как можно ближе к телу, например, во внутреннем кармане или кармане брюк.

Жидкокристаллические дисплеи особенно чувствительны к холоду. Жидкие кристаллы могут замерзнуть и на некоторое время сделать дисплей недееспособным или даже навсегда повредить его в случае продолжающегося холода. OLED-панели не имеют этой проблемы, но также не предназначены для сильного холода. Поэтому на морозе надо использовать телефон недолго.

Помимо дисплея, от холода страдает батарея, емкость которой заметно снижается. Но подключение аккумулятора к зарядному устройству в холодное время года вредно для него. Поэтому заряжать смартфон следует только после того, как он снова достигнет нормальной температуры. Если смартфон используется в качестве GPS при управлении автомобилем, не оставляйте его в холодном автомобиле, а возьмите с собой.

Помимо холода, вторая по величине проблема - это влажность. Зимой идут дожди и снег, а слякоть, лужи, капли и лед - все это вредно для вашего смартфона. Можно защитить телефон водонепроницаемым чехлом. Но есть скрытая опасность: влага от конденсата. На морозе этот конденсат даже может замерзнуть. В таком случае надо разморозить телефон при комнатной температуре, но ни в коем случае не пользоваться обогревателями – стекло дисплея может треснуть.

При падении человека на снегу и льду обычно смартфон тоже падает. Защитный чехол значительно снижает опасность для телефона при падении. Он также защищает от влаги, но вот тепло не сохраняет.

Если ваш смартфон намок или на внутренней стороне стекла дисплея появилась влага, надо выключить телефон, быстро извлечь SIM-карту и карту памяти и оставить слот открытым, чтобы влага могла вытекать и испаряться. Если в смартфоне установлен съемный аккумулятор, его также необходимо быстро извлечь. Смартфону нужно дать хотя бы один день для просушки. Даже если он снова заработает, может образоваться повреждение в результате коррозии, которое проявится позже.