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Согласно официальному представлению, Redmi Note 7 имеет отдельную конструкцию с большим звуковым резонатором.

Пользователи знают Redmi Note 7, как первую модель новой независимой марки Xiaomi, а именно Redmi. Компания выпустила его, чтобы конкурировать с другими 48-мегапиксельными смартфонами, такими как Huawei Nova 4 и Honor V20. Пользователи забывают упомянуть одно из реальных преимуществ Note 7 по сравнению с другими телефонами из той же ниши. Это значительно улучшенный звук. Большая конструкция звукового резонатора обеспечивает лучшее качество звука, обеспечивая при этом громкую громкость.

Таким образом, Xiaomi Redmi Note 7, несмотря на свою стоимость, обеспечит пользователей качественным звуком за каждый потраченный доллар. Более того, он использует флагманские компоненты PA того же поставщика от Apple и Samsung для обеспечения надежного качества. Что еще более важно, Redmi Note 7 применяет динамическую регулировку усиления DSM, настраиваемый микродинамик AAC, мульти-технологический бак, а внешняя громкость увеличивается в 2,5 раза. Наконец, Redmi Note 7 поддерживает ручной режим громкости голоса. Стоимость 3+32 ГБ составляет 148 долларов США, 4+64 ГБ - 178 долларов США, а 6+64 ГБ - 1399 207 долларов США. Компания делает акцент, что за относительно недорогую стоимость клиенты получат качественный смартфон с качественным звуком.