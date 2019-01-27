Появились новые рендеры телефона LG G8 ThinQ

Сегодня, 00:40

OnLeaks раскрыл полный рендеринг телефона LG G8 ThinQ, но руководитель LG Electronics Кен Хонг опроверг его, заявив, что продукт на рендеринге не является G8 ThinQ. Сегодня редактор XDA Мишал Рахман представил новый рендеринг, который выглядит как G8 ThinQ.

По словам Рахмана, эти изображения взяты из анонимных источников. Рендеринг изображения показывает, что LG G8 ThinQ оснащен двойной задней камерой вместо трех камер V40 ThinQ. Кроме того, LG G8 ThinQ оснащен выемкой, считывателем отпечатков пальцев сзади.

Общая рамка устройства уже, кнопка громкости на левой стороне устройства, выделенная кнопка Google Assistant и кнопка питания расположены на правой стороне.

Телефон в ранее просочившихся визуализациях оснащен 6,1-дюймовым дисплеем. В настоящее время информации о новом мобильном телефоне LG немного, говорят, что он будет оснащен технологией Sound-on-Display.

XDA заявила, что LG G8 ThinQ уже сделал запрос Кен Хонгу из LG Electronics и обновит это сообщение, если получит ответ.

Во время маркетинга своего флагмана LG G7 ThinQ компания LG также начала концентрироваться на разработке следующего поколения своего смартфона. Хотя новый план LG запустит в следующем году.

G8 станет первым флагманом с 4K-экраном компании, о котором уже ходят слухи о других смартфонах LG и Samsung. LG делает ставку на разрешение Quad HD с момента запуска G3 в 2014 году. Видимо, пришло время сделать шаг вперед.

Как уже упоминалось, LG поставит этот флагманский смартфон с разрешением 4K. Причина вполне логична, поскольку это решение связано с использованием технологии VR, которая будет встроена в G8 ThinQ.

Кроме того, панель 4K значительно улучшит качество просмотра и потенциально привлечет новых клиентов, ищущих смартфоны с возможностью отображения высококачественного VR-контента. Поэтому это смелое нововведение, которое будет сделано LG.

Однако решение LG о включении экрана 4K в LG G8 ThinQ также не отделено от маркетинговой стратегии, потому что конкуренты тоже не будут стоять на месте. Очевидно, Galaxy S10 от Samsung будет конкурировать с LG V40 ThinQ.