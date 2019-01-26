Xiaomi Mi9 покажет будущее направление компании

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Смартфон Xiaomi Mi9 является первым шагом в стратегическом плане компании.

«Ежегодным флагманом» является Xiaomi Mi9, он продемонстрирует намерения компании на рынке и предназначен для борьбы с другими брендами. Что касается Xiaomi, то это традиционные модели серии Mi, которые считаются самыми экономичными моделями на рынке. Предстоящий Xiaomi Mi 9 не является исключением. Xiaomi Mi 9 покажет будущее направление компании, заявили её представители.

Во-первых, до этого Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi Technology, объявил, что «Xiaomi Mi 9 будет иметь усовершенствованную опцию быстрой зарядки». Во-вторых, намечается, что Xiaomi Mi 9 сможет поддерживать беспроводную зарядку. В настоящее время есть несколько телефонов Xiaomi, поддерживающих эту опцию (Xiaomi Mi MIX 2s, Mi MIX 3), но ни один из них не относится к категории «традиционный ежегодный флагман». В-третьих, Лин Бин также продемонстрировал технологию разблокировки отпечатков пальцев на большом экране. Квадрат блокировки отпечатков пальцев экрана достигла 25×50,2 мм, что во много раз больше площади разблокировки FOD смартфонов на рынке. «В принципе, клиенты могут разблокировать его, не глядя на экран» - заявляют представители компании. Несколько дней назад две модели Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE получили сертификат радиопередачи.