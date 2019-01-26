Составлен ТОП-5 инноваций в мире смартфонов за январь

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Январь был насыщен презентациями инноваций, и мы собрали самые технологичные новинки будущего. Мир технологий не стоит на месте, а каждая компания хочет занять своё место на вершине «Олимпа» инноваций. И мы составили ТОП-5 инноваций в мире смартфонов за январь 2019 года.





5 место. Зарядка смартфонов с помощью лазера





Wi-Charge - израильский стартап, который разработал технологию зарядки «по воздуху» с помощью лазера. Разработка состоит из комплекта передатчика и приёмника.

Передатчик с помощью лазерного луча передаёт этот луч на приёмник, в котором специальный фотоэлемент преобразует энергию света в электричество. Разработчики говорят, что зарядка может происходить не только в неподвижном состоянии смартфона, но и в движении. Передатчик способен покрывать около 25 м2.

В данный момент технология доступна только при подключении специального адаптера, а это значит, что устройство должно находиться в прямой видимости луча. В кармане зарядка не будет происходить. Стоимость новинки будет составлять около $100 . Пока получен только сертификация Минздрава США, но инновацию планируют распространять пока только для корпоративных клиентов.





4 место. Складной планшет-смартфон от Xiaomi





Копания Xiaomi представила свой рабчий прототип устройства с гибким экраном.

Да, есть недостатки и преимущества. Например, качество изображения далеко не похоже на то качество, которое могут предоставить нам жёсткие дисплеи. Но это всего прототип, а на серийном устройстве мы уже должны будем увидеть полноценное, качественное изображение. Во время складывания, устройство автоматически адаптируется под новую конфигурацию и размер, при этом не прерывая свою работу.Технические характеристики не раскрываются в данный момент, и этому есть причины. Дело в том, что Xiaomi собирается выпустить это устройство в серийное производство раньше чем Samsung.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype... 😎



What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD — Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019

На видео президент Xiaomi Лин Бин.









3 место. Lenovo Z5 Pro GT. Слайдер возвращается





Ещё свежи воспоминания о модных и популярных 10 лет назад телефонах-слайдерах. Если у тебя слайдер - ты модный. Как мы знаем, что всё новое - это забытое старое. Так, копания Lenovo и решили возродить этот некогда популярный слайдер, но уже совсем в другом обличии. Теперь смартфон имеет дисплей 6,39 дюймов, а разрешение 2340х1080 точек, на борту до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб встроенной. Двойная камера на 16 и 24 мегапикселей в качестве основной, и 8 и 16 мегапикселей в качестве фронтальной камеры. Как раз таки фронтальная камера и выдвигается слайдом, что очень необычно в эпоху минимализма в мире смартфонов.

Новинка будет стоить от $386 за 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной, и за 12 Гб оперативки и 512 Гб встроенной памяти придётся отдать $650. За первые сутки предзаказа было подано уже более 100 000 заявок.





2 место. Флагман Honor View 20





Компания Huawei официально представила сегодня смартфон Honor View 20 для международных рынков, в том числе и для России. В разработке флагмана учитывали все недостатки и преимущества своих предыдущих моделей, а также конкурентов. Так, пресловутая «чёлка», которая появилась на iPhone и не всем по-душе пришлась, у флагмана отсутствует, но появилась «дырка», которая расположена в левом углу дисплея и предназначена для камеры. Смартфон обладает мощным процессором Kirin 980, 48-мегапиксельным сенсором от Sony IMX 586 с пикселями по 0,8 нм, которые могут объединяться в группы по четыре, формируя 12-мегапиксельное изображение и захватывая при этом максимум света. Фронтальная камера на 25 мегапикселей. Всё это отражается на 6,4-дюймовом IPS LCD дисплее. Флагман имеет две конфигурации оперативной и постоянной памяти, 6/128 Гб и 8/256 Гб.





1 место. Смартфон без единого отверстия





Компания Meizu в разработке полностью защищённых смартфонов от воды добилась лучших результатов на сегодняшний день. Поэтому вершину нагого ТОПа получает смартфон Meizu Zero. Аппарат не имеет ни одного отверстия на всём корпусе, включая традиционного динамика, микрофона, слота для сим-карт и разъёма для наушников. После двух лет разработок и 75 патентов, компания презентовала это чудо инженерной мысли. Смартфон имеет влагостойкий керамический корпус, а под ним спрятан процессор Snapdragon 845. Монолитный керамический корпус заключил в себе основную камеру с сенсорами Sony IMX 380 и IMX 350 разрешением 12 и 20 мегапикселей, фронтальная же камера получила сенсор на 20 мегапикселей.

За микрофон и динамики отвечает технология mSound 2.0, которая извлекает и создаёт звук с помощью вибрации и и пьезоэлектрического излучателя под поверхностью 5,99-дюймового AMOLED дисплея. Традиционных сим-карт аппарат не имеет, а используется технология eSIM, или электронная сим-карта. Которая прописывается в в микросхему при производстве. К сожалению, пока данная технология не используется в России, но это лишь вопрос времени.





Такие были новинки января 2019 года в мире инноваций смартфонов. Технологии идут вперёд и в скором времени нас ожидают новые изобретения, которые и делают будущее, которое уже сосем рядом.