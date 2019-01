Составлен ТОП-5 инноваций в мире смартфонов за январь

Январь был насыщен презентациями инноваций, и мы собрали самые технологичные новинки будущего. Мир технологий не стоит на месте, а каждая компания хочет занять своё место на вершине «Олимпа» инноваций. И мы составили ТОП-5 инноваций в мире смартфонов за январь 2019 года.

5 место. Зарядка смартфонов с помощью лазера

Wi-Charge - израильский стартап, который разработал технологию зарядки «по воздуху» с помощью лазера. Разработка состоит из комплекта передатчика и приёмника.

Передатчик с помощью лазерного луча передаёт этот луч на приёмник, в котором специальный фотоэлемент преобразует энергию света в электричество. Разработчики говорят, что зарядка может происходить не только в неподвижном состоянии смартфона, но и в движении. Передатчик способен покрывать около 25 м2.

В данный момент технология доступна только при подключении специального адаптера, а это значит, что устройство должно находиться в прямой видимости луча. В кармане зарядка не будет происходить. Стоимость новинки будет составлять около $100 . Пока получен только сертификация Минздрава США, но инновацию планируют распространять пока только для корпоративных клиентов.

4 место. Складной планшет-смартфон от Xiaomi

Копания Xiaomi представила свой рабчий прототип устройства с гибким экраном.

Да, есть недостатки и преимущества. Например, качество изображения далеко не похоже на то качество, которое могут предоставить нам жёсткие дисплеи. Но это всего прототип, а на серийном устройстве мы уже должны будем увидеть полноценное, качественное изображение. Во время складывания, устройство автоматически адаптируется под новую конфигурацию и размер, при этом не прерывая свою работу.Технические характеристики не раскрываются в данный момент, и этому есть причины. Дело в том, что Xiaomi собирается выпустить это устройство в серийное производство раньше чем Samsung.

