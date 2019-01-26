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Electrify America «выключает» зарядные устройства EV

Сегодня, 09:24

Компания закрывает станции зарядки автомобилей по вопросу безопасности.

 Volkswagen-backed Electrify America была занята созданием зарядных площадок для электромобилей мощностью 150 кВт и 350 кВт, даже до того, как на дороге появились какие-либо автомобили для их использования. Тем не менее, теперь ему пришлось взять большинство из них в автономный режим по совету Huber+Suhner, поставщика своих зарядных кабелей. По словам генерального директора Electrify America Джованни Палаззо, «из-за обилия осторожности, Electrify America «выключает» зарядные устройства EV на всех станциях, которые используют мощные кабели HUBER+SUHNER, пока компания не сможем подтвердить, что они безопасно работают.

 Компания уверена, что HUBER+SUHNER рассмотрит и решит этот вопрос как можно быстрее». Проблема заключается в кабелях с жидкостным охлаждением и описывается, как «проблема безопасности», однако более подробной информации компания не оглашала. Electrify America помимо мощной зарядки, стремится упростить выставление счетов при помощью технологии, которая распознает учетную запись владельцев, просто подключив автомобиль.

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