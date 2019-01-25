«Яндекс» рассказал, сколько пользователей в день обращаются к Алисе

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Каждый день более 8 миллионов пользователей сети обращаются к помощнику Алиса, об этом рассказал Грег Абовский на экономическом форуме в Давосе.

Алиса это виртуальный голосовой помощник, который имитирует живой диалог, распознаёт естественную речь и отвечает на вопросы. Яндекс запустил его ещё в октябре 2017 года.

Алиса поможет построить маршрут, управляет различными сервисами и расскажет где можно поужинать. Как заявили разработчики , Алиса отличается от Siri тем, что выходит за рамки реплик, которые прописаны заранее при ответе на вопрос. Такими возможностями не обладает ни одна подобная программа.

По подсчётам Яндекс в день около 8 миллионов людей обращаются за помощью к Алисе, а каждый месяц больше 30 миллионов. На сегодняшний день около 20 % запросов в Яндексе голосовые, компания хочет повысить этот процент рассказал Грег Абовский.