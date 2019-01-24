В новом Samsung Galaxy S10 будет встроен Bitcoin-кошелёк

Сегодня, 13:52

Пользователь социальной сети Twitter выложил фото и раскрыл новые подробности флагманского Galaxy S10.

На фотографии видно, что новая модель Samsung будет оснащена кошельком криптовалют. Пока модель поддерживает только Ethereum. Но как стало известно из достоверных источников, позже будет добавлен и Bitcoin-кошелёк.

Кроме этого, на фото видна лицевая сторона телефона, на которой почти нет рамок. А так же видна одиночная фронтальная камера, аккуратно врезанная в дисплей.

Пока не известно, будет ли критовалютный кошелёк доступен пользователям и встроен сразу после запуска модели или будет добавлен позднее. Ждать ответа долго не придётся, потому что уже 20 февраля Samsung представил новую серию телефонов линейки S10 на одном из главных мероприятий Unpacked. Скорее всего, Bitcoin-кошелёк не станет главной особенностью новой модели, но всё же заставит пользователей обратить на него внимание.