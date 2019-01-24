Неприятные сюрпризы: Эксперты нашли 5 проблем в новом гибком смартфоне Samsung

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Опытные аналитики назвали самые большие проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы гибкого смартфона от Samsung.

Представители флагманской корпорации Samsung анонсировали своё новое изобретение, а именно уникальный гибкий смартфон, о котором мечтали многие любители гаджетов. Пока разработчики думают, как назвать устройство - Galaxy X или Galaxy F, эксперты уже успели проанализировать «чудо»-смартфон и нашли в нём 5 главных проблем. Во-первых, это большой и сверхтонкий экран, который не поместится в карман. Во-вторых, сгиб смартфона может быть не надежным и он просто сломается пополам.

В-третьих, гаджет будет громоздким, поскольку даже при сгибе края смартфона не будут соприкасаться друг с другом. В-четвертых, быстрый расход батареи из-за двойного экрана. И последняя проблема – высокая цена, устройство обойдется покупателям в более 1500 долларов США.