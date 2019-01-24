Apple может скопировать дизайн Meizu Zero для своего iPhone XI

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Китайский производитель смартфонов Meizu первым выпустил самый закрытый телефон, но Apple может позаимствовать их технологии.

Мировые производители на 2019 год отметили уменьшением массы дисплеев и увеличением пробивных отверстий. Однако один из смартфонов пошёл по другому пути, полному избавлению от дыр. Китайская компания Meizu выпустила свою новинку Meizu Zero смартфон без дыр, что очень обрадовало американских колег, ведь к осени они как раз успеют подчеркнуть необходимые для себя функции новинки. Meizu стал один из самых странных и неожиданных телефонов года. Лотка для SIM-карты нет, вместо этого телефон использует технологию eSIM. Полностью удалён порт зарядки, поэтому Meizu Zero полностью зависит от беспроводной зарядки. Также нет и физических кнопок, вместо них у телефона «виртуальные боковые кнопки».

Компания Apple планирует скопировать дизайн Meizu Zero для своего iPhone XI. Американцы не первый раз практикуют методику копирования модных и новых технологий. Apple планировала на осень выпуск своего iPhone XI 2019 года. Известно, что экран будет лишён рамок, однако теперь стоит ожидать и лишение всех возможных отверстий, хотя эта презентация окажется не такой яркой и неожиданной. Обещают, что новые образцы будут с кучей новых функций и более того iPhone XI будет с тройной камерой, что для американцев новинка. Компания планирует выпустить три модели - бюджетный вариант и два флагмана.