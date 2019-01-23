OPPO собирается презентовать смартфон с лучшим 10-кратным зумом

Сегодня, 16:10

Компактная камера с невероятным зумом вскоре появится в продаже.

Компания OPPO собирается порвать рынок смартфонов не только своей производительностью и надёжностью, но камерой, которую вскоре собираются презентовать на выставке MWC.

Тайваньская компания запатентовала смартфон с лучшим на сегодняшний день оптическим зумом на встроенной камере. Предполагается, что устройство получит имя OPPO F11 PRO, перескочив на один индекс вперед, пропуская наименование F10. Смартфон будет оснащён камерой, которая обладает 10-кратным зумом и позволит полноценно делать снимки высокого разрешения, что является на сегодняшний день лучшим показателем в своём роде.

Ранее был только один смартфон, который обладал такими характеристиками камеры, это был Samsung Galaxy S4 zoom. Но устройство не получило популярности, так как выглядело больше как фотоаппарат, чем смартфон. OPPO F11 PRO будет иметь привычный дизайн и ничем не будет отличаться внешне от обычного смартфона. Новинка будет презентована 23 февраля текущего года.