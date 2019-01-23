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Google Chrome может полностью избавить своих клиентов от рекламы.

Ещё в прошлом году компания заявила, что работают над улучшением Google Chrome и пытаются сделать его более безопасным и абсолютно без рекламы. Однако, разработчики опирались на манифесты, в которых разрешалось применение одних API, а других запрещалось. Первое, что сделали производители - это отредактировали разрешённые API.

Хотя обновленные интерфейсы окажутся более производительней, но не все дополнения Chrome смогут подстроиться под новые требования и работать без сбоев. Поэтому кампания обеспокоена тем, что после удаления блокировщиков рекламы Google Chrome перестанет быть самым популярным браузером в мире, и перестанет удовлетворять своих пользователей. Соответственно, руководители Google оказывают небольшое давление на разработчиков и заставляют их пересмотреть, что можно сделать с текущими API либо полностью с нуля начинать работу. Интернет-гигант будет не торопясь заниматься этим вопросом, потому что ограничений по времени пока нет.