Обзор Doogee S90: самый универсальный небьющийся смартфон

Вчера, 23:56

Небьющийся Doogee S90 намного превосходит типичные телефоны благодаря инновационному модульному дизайну. Это мощная камера ночного видения, профессиональная прочная рация и даже портативная игровая приставка.

Кроме того, модуль банка питания на 5000 мАч рассчитан на 26 часов работы. Doogee S90 обладает высокой водостойкостью, пыленепроницаемостью и ударопрочностью. Он может работать на глубине 1,5 м в течение 2 недель.

Он может выдерживать высокие температуры, падения и удары, влажность, плесень, коррозию солевым туманом, взрывоопасный газ, вибрацию и многое другое. Это самый прочный смартфон за всю историю.

Оснащенный восьмиядерным чипсетом Helio P60 и MP3-графическим процессором Mali-G72, S90 на 25% более энергоэффективен с повышением производительности процессора на 30% по сравнению с прошлым поколением. Благодаря многоядерному процессору и технологии искусственного интеллекта NeuroPilot, S90 способен глубоко изучать поведение пользователя и выполнять распознавание лиц, идентификацию сцены и имеет другие расширенные функции.

Оба кластера могут работать на частоте до 2 ГГц и поддерживаются графическим процессором Mali-G72. Чип поддерживает LTE и поддерживает до 8 ГБ памяти LPDDR4 (у S90 есть 6 ГБ на плате).

Возможно использование карты microSD для добавления к 128 ГБ встроенного хранилища, хотя это означает пожертвование одной SIM-картой. S90 имеет NFC (отлично подходит для платежей), 802.11ac Wi-Fi, а также возможность беспроводной зарядки запечатанной батареи 5050 мАч, оставляя порт Type-C нетронутым (отличная идея, так как это надежный телефон).

Можно смело предположить, что этот телефон сможет без проблем проходить через большинство приложений. Телефон поддерживает 29 диапазонов и обеспечивает двойной режим ожидания 4G SIM. Однако он работает не с последней версией Android, а с версией 8.1 Oreo. Последняя прошивка датирована декабрем 2018 года.

Doogee снабдил S90 «пакетом программ для выживания», набором приложений, среди которых есть шумомер и барометр.

Камера ночного видения S90 позволяет делать снимки при слабом освещении (но не в полной темноте), хотя и добавляет шум к итоговой фотографии. Он использует 2-мегапиксельный сенсор камеры Sony IMX291 и усиливает получаемый им свет в 12 раз. Модуль питания 5000 мАч добавляет еще 138 г к устройству, превращая его в кирпич.

S90 входит в число самых прочных смартфонов, хотя и с небольшими недостатками. Специалисты считают, что он устанавливает новый эталон на рынке благодаря инновационному ассортименту клипсовых аксессуаров, которые наверняка вдохновят других последовать их примеру.