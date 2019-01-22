Конструкция MacBook Pro от Apple превращает ремонт за $6 в кошмар за $600

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Некоторые владельцы MacBook Pro жалуются на эффект «сценического освещения», когда они наблюдается неравномерная подсветка в нижней части дисплея. Этот симптом - только первая стадия, через несколько месяцев экран перестает светитться вообще.

iFixit утверждает, что она определила причину неисправности и что введение компанией Apple сенсорной панели Touch Bar для MacBook Pro превращает ремонт, который должен стоить $6, в кошмар за $600.

Неисправность, по словам компании, возникает потому, что Apple применила ленточные кабели для подключения дисплея к плате контроллера дисплея (материнской плате) под сенсорной панелью, которые намного тоньше проводов, которые использовались в моделях MacBook Pro предыдущего поколения.

Все довольно просто: эти кабели обертывают плату, где они защищены парой подпружиненных крышек. Эти ленточные кабели изгибаются при открывании и закрывании ноутбука. Напряжения изгиба за короткое время приводят к обрыву этих кабелей. Задняя подсветка, как правило, обрывается в шлейфе первой, что вызывает симптом «сценического освещения». В конце концов, шлейф полностью обрывается, и экран ноутбука перестает работать совсем.

Во время дебюта устройства к дизайну вопросов не возникло, все казалось в порядке. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Тонкие шлейфы нельзя прокладывать через шарнир, как это делалось в прешних моделях для снижения нагрузки на кабели при открывании и закрывании. Ранее стоимость перетертого кабеля, который требовалось заменить, была равна $6. Нынешняя же конструкция, которую выбрала Apple, делает это невозможным, говорит iFixit.

В стремлении сделать толщину дисплея минимальной, шлейфы являются частью дисплея, и заменить их отдельно невозможно. Поэтому, когда шлейф перетирается (и это происходит обязательно, ранон или поздно), приходится менять дисплей полностью.

Замена дисплея превращает ремонт, который мог быть копеечным, в катастрофу за $600.

Пока что проблема, похоже, не затрагивает слишком многих людей, но петиция, созданная ремонтным мастером Apple DIY Луи Россманном, призывающая к программе расширенной гарантии, собрала более 2000 подписей. У Apple уже есть бесплатная программа восстановления для некоторых моделей MacBook и MacBook Pro с липкими или не срабатывающими клавишами.