Реальное изображение Moto G7 демонстрирует новый стиль задней двойной камеры

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Motorola уже выпустила пригласительное письмо, 7 февраля компания проведет конференцию по запуску нового продукта в Бразилии.

Ожидается запуск мобильного телефона серии Moto G7. В этом году серия мобильных телефонов G7 будет включать четыре продукта - Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play и Moto G7 Power.

Moto G7 будет самым совершенным устройством во всей линейке, с большим экраном и двойной задней камерой, а общий дизайн будет похож на его семейство. В последнее время СМИ выпустили большое количество шпионских фотографий реальных телефонов G7, на снимке видно, что передняя панель G7 использует дизайн выреза экрана в видекапли, задняя часть комплектуется культовой камерой Oreo, два модуля камеры расположены горизонтально. Дизайн камеры является совершенно уникальным по форме.

В настоящее время можно подтвердить, что G7 имеет два цвета корпуса: красный и черный и сканер распознавания отпечатков пальцев сзади. Датчик отпечатков пальцев имеет логотип. Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 660. Согласно сообщениям, продукты Play и Power используют процессор Snapdragon 625.

Motorola Moto G7 должна продаваться по цене около 1400 юаней (13700 руб.).

Moto G7 имеет кнопку питания и кнопку регулировки громкости справа, решетку динамика внизу, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. По сравнению со своим предшественником, в Moto G7, похоже, динамик спереди перемещен на нижнюю часть телефона.

Ожидается, что Lenovo Motorola выпустит четыре модели Moto G7: Moto G7 и Moto G7 Plus с красивым экраном, а также Moto G7 Play и Moto G7 Power с обычным вырезом.

Moto G7 и G7 Plus могут иметь большую часть спецификаций, немного больший размер экрана и большую батарею. Ожидается, что Moto G7 будут иметь встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Ожидается, что Moto G7 дебютирует в феврале, до начала Всемирной конференции мобильной связи.