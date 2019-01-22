Представлен яркий смартфон Honor V20 Moschino Edition

Сегодня, 20:10

Honor в сотрудничестве с итальянским модным домом Moschino выпустил специальное издание Honor V20 (также известного на Западе как Honor View 20). Оно поставляется в двух специальных цветовых вариантах и с дополнительным объемом памяти.

Издание Honor V20 Moschino имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и обойдется покупателю в 4000 юаней (590 долларов США). Обычная модель доступна в версиях 6 / 128 ГБ и 8 / 128 ГБ, последняя стоит 3600 юаней (530/465 долларов США).

Ссылка на источник приведет вас к Vmall, где покупатель может выбрать V20 Moschino. Надо только убедиться, что выбран именно первый пакет, так как пакет, выбранный по умолчанию, увеличивает цену до 4300 юаней.

Аппаратное обеспечение Moschino Honor V20 полностью идентично модели Honor V20, кроме хранилища.

Это ограниченное издание Honor V20 выпускается в цветах Phantom Blue и Phantom Red. Красный пользуется большим спросом и сегодняшнее предложение уже распродано, но 24-го (в этот четверг) предлагаемый объем должен быть увеличен.

Розничная цена на huawei honor v20 moschino в России составляет 39 600 руб. Huawei Honor V20 MOSCHINO это смартфон с 6,4-дюймовым IPS ЖК-дисплеем, разрешением 1080 x 2340 пикселей (FHD соотношением сторон 18:9 и изогнутым стеклом 2,5D спереди. Он имеет пластиковый корпусо.

Honor V20 MOSCHINO работает на ОС Android v9.0 (Pie). Он имеет 25-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру с диафрагмой f 2.0 и заднюю камеру в 48 мегапикселей (f 2.0). С его помощью можно делать красивые фотографии, фильмы в формате Full HD, а также видеозвонки.

Смартфон Huawei Honor V20 MOSCHINO оснащен чипсетом Hisilicon Kirin 980, 16-нм процессором Octa-core с тактовой частотой 2,0 ГГц Cortex-A53, графическим процессором Mali-G72 MP12. Он имеет 8 ГБ ОЗУ в паре с 256 ГБ внутреннего хранилища.

MicroSD также позволяет расширить память до 512 ГБ.В телефоне установлен несъемный Li-Po аккумулятор емкостью 4000 мАч, который может обеспечить один день умеренного использования. К сожалению, он не поддерживает функцию быстрой зарядки.

Honor V20 MOSCHINO поставляется с датчиком отпечатков пальцев сзади, слотами для двух SIM-карт, 3G, 4G LTE, двухдиапазонным WiFi, Bluetooth v4.2, A-GPS и 2.0 для синхронизации.