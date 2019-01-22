Vivo Apex 2019: Нет кнопок на экране, соотношение площади почти 100%

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22 января Бен Гескин, широко известный специалист, опубликовал реальный образ Vivo Apex 2019.

Как видно на рисунке, Vivo Apex 2019 не имеет кнопок на лицевой панели, а передняя часть имеет почти 100% -ое отношение экрана к общей площади. Вся машина бесшовная, простая и элегантная.

Конечно, неясна подлинность рендеринга, но согласно официальной информации, опубликованной компанией-изготовителем, Vivo Apex 2019 не будет иметь кнопок и использует стеклянный материал, что согласуется с рендерингом.

В качестве фронтальной камеры Vivo Apex 2019 может быть оборудован внеэкранной камерой в дополнение к возможности продолжения предварительной съемки.

Кроме того, Apex 2019 Vivo также будет поддерживать функцию распознавания отпечатков в экране. Он может быть оснащен технологией датчика отпечатков пальцев на половине экрана. Преимуществом этой технологии является то, что пользователю не нужно искать фиксированное положение ввода отпечатка пальца, распознавание происходит в любом месте нижней половины экрана.

Базовая конфигурация Vivo Apex 2019, как ожидается, будет оснащена флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 855, это флагманский высококлассный продукт Qualcomm этого года, он основан на 7-нм техпроцессе, использует новую трехкластерную восьмиъядерную архитектуру. Тактовая частота процессора достигает 2,84 ГГц.

Графическим процессором является Adreno 640, наа Antutu было получено до 360 000 баллов.

Vivo Apex 2019 должен будет официально выпущен в Пекине 24 января. Следует отметить, что это первый высокоинновационный выпуск флагманского продукта в 2019 году, который стоит с нетерпением ждать в январе этого года.