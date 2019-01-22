Карты Google позволят установить время отправления и прибытия для автомобильных GPS

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В Картах Google много изменений пользовательского интерфейса, которые улучшают и облегчают жизнь пользователя.

За последние несколько дней две очень важные особенности вышли в приложении - «камеры ловушки скорости» и «ограничение по скорости» во время движения, а теперь есть третье дополнение. Оно позволяет установить время отправления и прибытия для автомобильных GPS и оценить, сколько времени займет маршрут. Такая настройка была доступна в Google Maps на рабочем столе в течение длительного времени для всех режимов навигации, но для мобильных устройств она была ограничена общественным транспортом. Но Версия 10.8.0 Google Maps, наконец, добавила эту опцию.

Пользователи могут выбрать любую дату и время и получить оценку того, сколько времени займет путешествие и узнать время прибытия или когда следует уехать. Клиенты уже могут протестировать новую функцию в Картах Google 10.8.0, которая будет пока в бета-версии в Play Store. Эта функция станет хорошим дополнением и даже лучшей заменой напоминаниям, уверяет Google