Canon запатентовала пять новых объективов EF-M

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Компания продолжает путь развития беззеркальных систем цифровых камер.

Для начал стоит разобраться, что такое беззеркальная камера. Раньше таковым можно было назвать любую «мыльницу» или фотоаппарат с хорошим зумом. Сейчас же, это совсем другие технологии. Canon далеко продвинулась в разработке беззеркальных фотоаппаратов и после выпуска нашумевшего EOS M, который стал прорывом в инновационном плане фотоаппаратом, способным на всё, что может любой зеркальный фотоаппарат, но при этом оставаясь цифровым - они выпустили и новый EOS-R. Всё это работает благодаря особой конструкции и компоновке объективов, которые разработали инженеры Canon.

Объективы EF-M - это объективы, благодаря которым и работает цифровой фотоаппарат не уровне зеркального. Новую линейку своих фотоаппаратов и объективов компания оснастила специальным креплением, с помощью которого, можно быстро сменить объектив на нужный в момент съёмки. Canon подала заявку на патент пяти новых оптических формул для объективов EF-M. По сообщениям это будут:

EF-M 16-50 мм f / 3,5-5,6

EF-M 15-45 мм f / 3,5-6,3

EF-M 18-130 мм f / 3,4-5,6

EF-M 18-200 мм f / 3,5-6,3

EF-M 15-130 мм f / 3,5-6,3

У Canon уже есть объектив EF-M 15-45mm f / 3.5-6.3, который предлагается в качестве комплектного объектива с камерами серии M, поэтому можно ожидать, что новый комплектный объектив будет поставляться с будущими камерами EOS M.