Новое устройство NFC подключает гостей к Wi-Fi без пароля

Сегодня, 16:00

Ten One Design, специалист по аксессуарам Apple, анонсировал WiFi Porter, небольшую деревянную бирку NFC.

Деревянная бирка NFC позволяет гостям подключать телефоны к сети Wi-Fi без необходимости ввода SSID или пароля. Поддерживаются телефоны как iPhone, так и Android, но iPhone, выпущенный до 2018 года, не сможет использовать функциональность NFC и должен будет отсканировать QR-код на нижней стороне Porter для подключения. Хотя гостям не понадобится приложение для подключения к сети, тем не менее хозяину дома, потребуется использовать его, чтобы сначала настроить WiFi Porter. Если хозяин нажмет на свой телефон в первый раз,получит ссылку для загрузки этого приложения. После загрузки откроет приложение, потребуется коснуться телефона у Porter, а затем выбрать, к какой из недавно подключенных сетей Wi-Fi подключить людей. Затем ещё раз необходимо коснуться телефона, чтобы подтвердить настройки, или распечатать QR-код из приложения для использования на старых iPhone.

Новое устройство WiFi Porter одним из первых смогло подключать гостей к Wi-Fi без пароля, и не требуя, чтобы на телефоне было предварительно установлено приложение-компаньон. По всей вероятности, многие из шайб окажутся в ресторанах и других общественных местах, отсутствие необходимости устанавливать новое программное обеспечение для подключения является большим плюсом.