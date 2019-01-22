Apple показала все возможности камеры iPhone XS

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Компания Apple продолжает рекламировать новинки телефонов и вчера в сети появился видеоролик, снятый с помощью стабилизатора DJI Osmo Mobile 2 и последней модели iPhone.

Эксперты проанализировали рынок и определили, что продажи флагманского смартфона iPhone XS не оправдали ожиданий Apple. Новая модель появилась в магазинах ещё в ноябре прошлого года, а спрос на неё остаётся не большим. Аппарат имеет процессор А12 Bionic, что в отличие от предыдущих моделей даёт ему более высокую производительность, но при этом заряд батареи сохраняется дольше.

Возможно такая ситуация произошла из-за того, что Apple перешагнула черту и установила цены выше 1 тысячи долларов. Для того, чтоб как-то исправить положение, компания выпустила новый ролик и показала все возможности камеры и телефона в целом.

Ролик был снят на Американском остове Самоа, в главной роли выступил молодой парень, который рассказывает о своей любви к футболу на фоне завораживающих пейзажей Самоа.

Сейчас Apple готовится к выпуску нового мобильного устройства, выход которого планируется осенью этого года.