Цена на Samsung Galaxy S10 значительно ударит по стоимости новых iPhone

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Отчет сайта TuttoAndroid показал, какими могут быть цены на следующие флагманы Samsung в Италии.

Согласно отчету, следующей флагманской серией южнокорейского гиганта станет Galaxy S10E. Говорят, что это устройство работает от Exynos 9820 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Согласно отчету, он будет доступен итальянским потребителям за 885 долларов. Переходя к обычному Galaxy S10, ожидается, что он будет предлагаться в двух комплекциях, которые совпадают с конфигурациями Galaxy Note 9 в Европе.

Первый, как сообщается, будет стоить 1056 долларов и будет предлагать потребителям комбинацию 6/128 ГБ, в то время как второй будет стоить 1340 долларов и будет включать 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ дискового пространства. Несмотря на повышение цен, последняя ценовая структура Samsung значительно ударит по стоимости на продукцию Apple и может снизить продажи новых iPhone, которые представят лишь в сентябре. Ввиду сегодняшнего отчета, предварительные заказы на Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10E начнутся 20 февраля, сразу после события Samsung Unpacked. Дата выпуска 5G Galaxy S10X в настоящее время остается неясной, также как и версия Galaxy Fold.