Новая разработка SwiftKey будет автоматически переводить клавиатуру в режим инкогнито

Сегодня, 09:06

Теперь не будет отслеживаться даже история ввода слов на клавиатуре.

Режим инкогнито есть в любом браузере, который позволяет посещать любой веб-сайт без добавления сайта в историю посещенных страниц. Другими словами, он позволяет просматривать веб-страницы, и никто не знает, какие сайты посещались. Но многие сторонние приложения для клавиатуры отслеживают вводимые слова, чтобы понять стиль печати и поисковые запросы. Это означает, что приложение будет помнить слова, которые, возможно, хотели сохранить в тайне.

Многие мобильные клавиатуры имеют собственный режим инкогнито, например, очень популярный SwiftKey. Это не позволяет приложению хранить введенные слова. Чтобы включить режим инконгито в SwiftKey, пользователи должны активировать этот режим в браузере и в приложении клавиатуры. Проблема в том, что иногда пользователи забывают включить режим инкогнито для клавиатуры, и все эти вводимые ими слова будут отображены и сохранены. В последствии, эти данные могут быть похищены. Но есть решение. Тестируется бета-версия SwiftKey.

В новую разработку добавлена функция, которая будет автоматически переводить клавиатуру в режим инкогнито после того, как приложение обнаружит, что браузер уже настроен на конфиденциальность. SwiftKey будет работать с большинством браузеров Android, и узнать о включённом режиме можно будет по характерному изображению на клавиатуре.