Дроны будут обнаруживать и ремонтировать небольшие выбоины дорог

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Дроны, оснащенные роботизированными руками, смогут помочь предотвратить образование выбоин, обнаруживая небольшие трещины и ремонтируя их.

Парк автоматов будет сканировать дороги в поисках мелких трещин ночью, пока улицы пусты, чтобы избежать нарушения движения. Затем они будут распылять 3D-напечатанный асфальт на поврежденные поверхности, чтобы предотвратить образование более крупных выбоин.

Инженеры разработали инновационный проект как решение главной проблемы с выбоинами во многих городах. Пятилетний проект начался еще в январе 2016 года после того, как из исследовательского совета по инженерным и физическим наукам было выделено 4,2 млн фунтов стерлингов.

Команда из машиностроительной школы Университета Лидса, Великобритания, работающая вместе с другими университетскими исследователями, уже три года участвует в этой программе. Беспилотники были разработаны в Лидсе, который, как и многие другие города, имеет серьезную проблему с выбоинами.

Проект направлен на то, чтобы сделать Лидс первым городом в мире, дороги которого будут полностью автономно обслуживаться к 2035 году. До сих пор одним из ключевых достижений проекта была работа с Университетским колледжем Лондона по разработке технологии 3D-печати на асфальте, которая может управляться дроном.

В настоящее время ведутся работы по разработке системы сканирования и принятия решений для беспилотников. Профессор Роб Ричардсон, операционный директор робототехнического элемента проекта, сказал, что он надеется увидеть такую ​​технологию в городе, причем Лидс станет первым.

«Наше великое видение заключается в том, что к 2050 году во всей Великобритании появятся самовосстанавливающиеся города», - сказал он.

«Вы сможете видеть их в определенное время суток в определенных местах, но вы не увидите их постоянно. Это не будет агрессивно. Сейчас же, если появляется выбоина, вам нужны люди, большие транспортные средства, закрытие дороги и загрязнение, чтобы избавиться от нее».

Другие разработки включают в себя инспекционного робота, который может работать автономно в однодюймовой трубе, с беспроводной передачей энергии для зарядки и моделированием того, как дешевые «одноразовые» роботы могут эффективно обнаруживать выбоины или другие дефекты на дорогах.

Проект официально называется «Балансирование влияния инженерной инфраструктуры города на природные системы с использованием роботов». Автомагистрали Англии, которые осуществляют надзор за автомагистралями и основными автодорогами, в настоящее время ищут новые высокотехнологичные способы ремонта дорожной сети Великобритании.

Разработчики представили видео работы своего опытного беспилотника.

Ранее принадлежавшая правительству компания предсказывала, что будущие автомобили смогут определять выбоины на автомагистралях и немедленно предупреждать чиновников о планировании ремонта.

Городской совет Лидса уже работает с командой инженеров и дизайнеров, чтобы создать концепцию «самовосстанавливающихся городов».