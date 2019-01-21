Xiaomi Redmi 7 Pro: дизайн, характеристики, цены

Сегодня, 18:01

В этом году Xiaomi открыла новую стратегию бренда. В начале года компания официально сделала свой собственный бренд Redmi самостоятельным.

Недавно Xiaomi подтвердила, что выйдет на африканский рынок мобильных телефонов, что также является новшеством в стратегии. Ждем, каких успехов компания добьется в 2019 году.

Помимо некоторых изменений в стратегии, появляется все больше новостей от Xiaomi. Новый Xiaomi Mi 9 и телефон Xiaomi Mi MIX 3S станут ключевыми продуктами первого квартала компании в этом году. Также специалисты ожидают новую модель Redmi, помимо новой серии Xiaomi. Выпуск RedMi Note 7 дал старт новому семейству. Согласно новостям, Redmi запустит новый Redmi 7 Pro в первом квартале этого года. Как же будет выглядеть новый Redmi 7 Pro?

У Redmi 7 Pro появится новый дизайн. Передняя часть аппарата Redmi 7 Pro будет демонстрировать новый дизайн Redmi выреза в экране в виде капли воды. Смартфон будет будет комплектоваться экраном ЖКД, но эффект от передней части машины по-прежнему удивителен, так как соотношение площади экрана к общей поверхности лицевой части впечатляет. Учитывая позиционирование аппарата на рынке, это очень хорошо.

В задней части нового смартфона Redmi 7 Pro виден стеклянный корпус, также на задней стороне аппарата находится вертикально расположенная комбинация из двух камер, а датчик отпечатков пальцев на задней панели расположен посередине телефона.

В общем, дизайн нового телефона Redmi 7 pro сохраняет схему дизайна семейства Redmi. Внешний вид новой машины новее, и эффект от всей машины очень хороший.

Redmi 7 Pro будет использовать процессор Snapdragon 660 от Qualcomm. Этот процессор также является текущим основным процессором, что действительно происходит впервые для телефона, позиционирующегося как недорогой аппарат.

В отношении памяти новой машины новый Redmi 7Pro будет стартовать с комбинации памяти 3 ГБ + 32 ГБ, также новая машина будет иметь версию 6 ГБ + 128 ГБ. Этот вид комбинации памяти является основным направлением мобильных телефонов этого типа.

Что касается камеры нового устройства, на этот раз Redmi 7 Pro оснащен одной 20-мегапиксельной и второй 8-мегапиксельной камерами сзади. Двойная камера не поддерживает функцию оптической стабилизации изображения. На передней стороне нового устройства имеется 8-мегапиксельная камера, и эта комбинация также является основной.

Redmi 7 Pro дебютирует в первом квартале этого года, но конкретное время выхода нового устройства еще не было раскрыто, однако, согласно предыдущим новостям, Redmi Note 7 Pro должен быть выпущен в феврале этого года.

Redmi 7 Pro должен стать флагманским аппаратом нижнего ценового сегмента, и цена нового телефона очень привлекательна. Стартовая цена нового Redmi 7Pro будет 699 юаней ($102,98), и эта цена очень конкурентоспособна. На данный момент больше новостей о Redmi 7 Pro нет.