Изображения Sony Xperia N1 демонстрируют экран 21:9 и тройную заднюю камеру

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Недавно в Сети появились реальные изображения нового флагмана Sony, смартфона Xperia N1.

Домашняя страница экрана значительно изменилась по сравнению с прошлым. Виртуальная кнопка видна в нижней части экрана. Сообщается, что ее роль состоит в том, чтобы скрыть три традиционные кнопки, обеспечивая новый полноэкранный жест.

Согласно новым изображениям этого флагмана на Weibo, хотя домашняя страница была переработана, кажется, что увеличение экрана не повлияло на соотношение его сторон, дизайн экрана 21:9 телефона был подтвержден вновь. Размер экрана будет 6,5 дюймов с разрешением 4K + с технологией HDR. В дизайне не используется технология Notch, но сужены рамка вверху и подбородок, чтобы увеличить пропорции экрана телефона.

Не так давно некоторые пользователи Сети представили новый сенсор Sony IMX 666 и заявили, что ожидается выпуск нового флагмана Sony. Теперь эта новость была опровергнута блогером на Weibo. Он говорит, что этот датчик существует, но это всего лишь прототип разработки, который на самом деле имеет площадь 1 / 1,5 CMOS и не будет использоваться в телефонах.

Что касается сенсора, который использует новый флагман Sony, блогер дает 2 предположения: IMX664 и IMX500. IMX 664 поддерживает 48MP и 1 / 1,8-дюймовую подошву. IMX500 - это средняя версия IMX600, которая поддерживает 40MP и 1 / 1,7-дюймовую подошву.

Кроме того, ходят слухи, что новый смартфон Sony будет называться Xperia N1, оснащаться процессором Snapdragon 855 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели он будет иметь тройную камеру с боковым сканером отпечатков пальцев. Телефон будет поддерживать класс IP68 (водонепроницаемый) и иметь предустановленный Android 9.0 Pie.

Что касается цены, то, согласно свежему отчету, версия Xperia N1 на 128 ГБ будет продаваться за 799 фунтов стерлингов (около 1029 долларов США), а версия на 256 ГБ - 899 фунтов стерлингов (около 1157 долларов США). Это хорошо согласуется с более ранними слухами, что китайская цена составляет 7999 юаней (около $ 1176).

Официальное объявление даты релиза будет сделано 21 февраля.