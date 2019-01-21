Появились первые изображения смартфона Motorola RAZR 2019

Сегодня, 13:00

Компания Motorola решила вернуть себе былую славу и выпустила новый смартфон. Уже известно, что гаджет будет с гибким экраном.

Во Всемирной организации интеллектуальной собственности появились документы на утверждение патента компании Motorola. Известно, что ранее процветающая компания по выпуску мобильных телефонов решила вернуть себе былую славу и разработала сверхсовременный смартфон.

Как сообщили разработчики, Motorola RAZR 2019 будет иметь гибкие детали, что кардинально будет отличать его от уже имеющихся гаджетов. Предполагается также, что на противоположных сторонах сложенного мобильного устройства смогут отображаться окна разных приложений. Скажем, одна из половинок будет служить для постоянной демонстрации полезной информации, а другая — для работы с программами.

Чрезмерно высокая цена нового RAZR объясняется использованием гибкого экрана – такие компоненты пока крайне дороги. Например, модель Samsung с аналогичным экраном, если верить неофициальной информации, будет стоить от 1300 до 1800 долларов.

Напомним, что о скором возрождении Motorola RAZR было объявлено устами генерального директора Lenovo Яня Юанцина в начале 2018 года. Motorola принадлежит Lenovo с 2014 года.