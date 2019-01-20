Убийца Xiaomi: BILLION CAPTURE PLUS 4G удивил функциональностью и дешевизной!

Вчера, 23:03

BILLION CAPTURE PLUS 4G Smartphone - удивительное устройство, которое появилось на рынке смартфонов некоторое время назад. Он поставляется с множеством удивительных функций, которые явно прочат ему рекордные объемы продаж.

Данная статья представляет краткий обзор устройства. Так что просто расслабьтесь в ожидании того, когда сможете увидеть устройство в продаже.

У смартфона BILLION CAPTURE PLUS имеется 5,7-дюймовый экран 1440 x 720 HD+. Благодаря новому (5,5 дюймов на 2,5 дюйма) FHD-экрану с разрешением 1920 * 1080 пикселей устройство обеспечивает захватывающий визуальный опыт и удобное управление одной рукой. Телефон портативный и легкий. Корпус изогнут по бокам и очень гладкий на ощупь. В него встроен датчик отпечатков пальцев, который помогает телефону быстро разблокироваться.

В этом случае мы имеем дело со смартфоном среднего класса. Так что логично видеть соответствующее оборудование под капотом. BILLION CAPTURE PLUS оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625. Этот чипсет объединен с 3 ГБ оперативной памяти, которая обеспечивает выдающуюся производительность для запуска приложений и игр

Устройствто имеет 32 ГБ памяти и батарею на 3500 мАч. Работает на Android 7.1. BILLION CAPTURE PLUS оснащен 13-мегапиксельной + 13-мегапиксельной двойной камерой на задней панели. Камера использует диафрагму f / 2.0 и поддерживает различные параметры, в том числе PDAF, портретный режим, распознавание лица / улыбки, HDR, режим Pro и т. д.

На лицевой стороне телефона имеется 8-мегапиксельная камера с идентичной апертурой и поддержкой режима Beauty. В устройство также встроен сканер отпечатков пальцев.

В целом, BILLION CAPTURE PLUS будет очень выгодной покупкой, учитывая его низкую цену. В настоящее время он доступен в китайском интернет-магазине Coolicool всего за $ 94,99.