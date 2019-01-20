Появился рендер iPhone XR 2019: выемка, двойная камера, процессор Bionic A13

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В 2019 году все производители смартфонов готовятся к бою на мировых рынках. Apple, доминировавшая ранее, в этом году изменяет свою стратегиювыпуска будущих устройств.

СМИ утверждают, что в 2019 году Apple будет выпускать 3 модели iPhone: iPhone XR следующего поколения, iPhone XS и iPhone XS Max. Сведений о последних двух больше чем достаточно. IPhone XR 2019 – это будущий дебютант, поэтому многим хочется увидеть, что он будет представлять из себя и как будет выглядеть.

Нынешний рендер показывает, что дизайн IPhone XR 2019 будет похож на iPhone XR. Экран будет иметь выемку сверху, а боковые рамки и подбородок уменьшены. Соотношение площади экрана к площади лицевой стороны улучшено.

Задняя часть демонстрирует цветной стеклянный корпус и вертикальную комбинацию двух камер. Это – существенное изменение в iPhone XR 2019 года относительно предшественника.

Что касается камеры, новый iPhone XR оснащен двойной 24-мегапиксельной задней камерой, которая поддерживает оптическую стабилизацию изображения, и 12-мегапиксельной камерой. В других конфигурациях новый iPhone XR продолжает поддерживать флагманские функции, такие как распознавание лиц и беспроводная зарядка.

Apple, как ожидается, продолжит использовать OLED-дисплеи для устройств 2019 года, и, хотя некоторые слухи предполагают, что компания может прийти с полной линейкой OLED, покончив со светодиодными дисплеями iPhone XR, другие слухи полагают, что Apple будет придерживаться светодиодов из-за высокой цены OLED-дисплеев.

Все айфоны 2019 года, вероятно, будут использовать модернизированные чипы A13 от TSMC, поставщика чипов Apple. Модернизация чипов обычно приносит улучшенную производительность и эффективность, и A13 – не исключение.

В этом году iPhone XR будет использовать новейший процессор Apple Bionic A13, производительность которого также была продемонстрирована ранее. По сравнению с предыдущим Bionic A12, производительность была значительно улучшена.

Что касается комбинации памяти, конфигурации нового iPhone XR будут начинаться с комбинации памяти 4 ГБ + 64 ГБ и иметь вариант 4 ГБ + 256 ГБ. Эта комбинация памяти также является большим обновлением для Apple.

Новый iPhone XR 2019 дебютирует во второй половине этого года. С точки зрения цены, iPhone XR 2019 будет продолжать поддерживать свою высокую цену. Согласно сообщению, стартовая цена нового iPhone XR составит $945, что все еще очень дорого, а дополнительные подробности будут объявлены только на пресс-конференции.

В настоящее время нет более подробной информации о новом iPhone XR.