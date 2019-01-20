Xiaomi Mi Max 4: обзор, технические характеристики, цена, дата выпуска

Сегодня, 21:10

Почти каждый технологический гигант планирует выпустить несколько замечательных телефонов, чтобы новые самые поразительные высококачественные характеристики пользователи стремились получить в следующей модели.

Xiaomi выигрывает на рынке, предлагая технологически продвинутые устройства. Xiaomi Mi Max 4, вероятно, станет следующим большим хитом в своей высокопроизводительной серии Mi.

Каковы его технические характеристики?

После замечательного успеха своего Mi Max 3 Xiaomi собирается представить своего преемника, Xiaomi Mi Max 4, имеющего современную конструкцию с ослепительным корпусом, который характерен для роскошных серий телефонов.

Xiaomi Mi Max 4, оснащенный 6 ГБ оперативной памяти, становится самым горячо ожидаемым телефоном в 2019 году. Для пользователей, которым нужно больше памяти в смартфонах, доступно расширяемое пространство для хранения в 128 ГБ в варианте 6 ГБ оперативки.

Помимо варианта в 6 ГБ, Mi Max 4 также будет доступен в варианте 8 ГБ ОЗУ с объемом внешней памяти 256 ГБ.

Более того, 7-дюймовый дисплей с минимальной рамкой не имеет верхней черной кромки, которая раньше присутствовала в смартфонах, где селфи-камеру располагалась поверх стекла в виде маленькой насечки. Нижняя часть новинки также минимизирована, оставляя лишь малейшую полоску черной рамки, благодаря чему она выглядит достаточно элегантно в руке. Смартфон также имеет изогнутый 3D-экран со стеклом Corning Gorilla Glass, обеспечивающим защиту от неуклюжего обращения с телефоном.

В центре внимания Xiaomi Mi Max4 впечатляюще большой 7,0-дюймовый дисплей, имеющий структуру AMOLED, что придает ему впечатляющий дизайн. Разрешение 4K с соотношением экрана к телу 90% добавляет сияния корпусу. Правда, вместо датчика отпечатков пальцев в экране, Xiaomi Mi Max 4 предоставляет детектор отпечатков, расположенный под его двойной задней камерой.

20-мегапиксельная AI-камера передней панели поддерживает функцию разблокировки лица, которая уже вызвала много шума, став официально доступной в iPhone XS.

Аккумуляторная батарея емкостью 6500 мАч, обеспечивающая более 20 часов в режиме разговора, делает этот параметр прорывной функцией, позволяющей часами пользоваться телефоном, не беспокоясь о поиске зарядных устройств. Вертикально расположенная двойная бескаркасная камера в задней части Xiaomi Mi Max 4 с разрешением 2880 х 1440 делает фотографирование восхитительным удовольствием. Возможна также съемка 1080p при 30 кадрах в секунду.

Ожидается, что цена на Xiaomi Mi Max 4 составит $250.

Хотя китайская компания-производитель смартфонов не объявила официальную дату выпуска Xiaomi Mi Max 4, специалисты ожидают его выхода во втором квартале 2019 года.