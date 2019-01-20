«Корабль инопланетян»: Запуск разведывательного спутника США сопровождался появлением НЛО

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20 января с космодрома на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии, при помощи тяжелой ракеты-носителя Delta-IV Heavy, в космос был запущен разведывательный спутник.

Точной информации о технической начинке устройства и его предназначении, по причине секретного характера миссии, нет, однако, астрономы любители, отслеживающие активность космической группировки Соединенных Штатов, уже идентифицировали спутник как NROL-71. Он, согласно их заключениям, будет находиться на низкой околоземной орбите и выполнять задачи в интересах Национального управления военно-космической разведки США, преимущественно занимаясь добычей оптических изображений.

Однако, ракета носитель Delta-IV Heavy стала не единственным летающим объектом, который жители Калифорнии заметили в небе во время запуска.

Так, на размещенных в соцсети Twitter фотоснимках, рядом с дымным шлейфом от ракеты достаточно отчетливо виден некий неопознанный серебристый летающий объект. Пользователи интернета уже связали появление НЛО с секретным характером космической миссии и предположили, что попавшим в объективы фотокамер объектом стал корабль инопланетян, отслеживавший пуск американского спутника.

Подкрепил подозрения наблюдателей и тот факт, что, согласно стандартным инструкциям по безопасности, во время запуска ракет, в окружающее космодром воздушное пространство не допускаются другие военные или гражданские самолеты. Таким образом, о природе замеченного сегодня на базой Ванденберг летающего объекта нам остается только догадываться.