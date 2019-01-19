Новый смартфон DOOGEE S90 бьёт рекорды продаж на Kickstarter

Сегодня, 15:07

Новый DOOGEE S90 — смартфон 5 в 1 продолжает шокировать пользователей своей универсальностью.

Компания DOOGEE выпустила необычную модель смартфона 5 в 1. Благодаря сменным модулям брутальный телефон DOOGEE S90 превращается в рацию, игровую консоль, фотоаппарат для ночной съёмки и даже павербанк. Уникальный гаджет доступен для предзаказа на Kickstarter. По предварительным данным, DOOGEE S90 побьёт все рекорды на рынках продаж.

Поскольку только за последние 24 часа гаджет собрал сумму в 15 раз больше ожидаемых $10000. Такой спрос на смартфон оправдан универсальностью модели и техническими характеристиками. Телефон оснащён защитным корпусом из сплава титана и водонепроницаемым дисплеем 6,18 дюймов с поддержкой Full HD. Заметим, приобрести DOOGEE S90 можно лишь по предзаказу на Kickstarter. Стоит отметить, при покупке смартфона в комплекте с модулями пользователь экономит 14-41% себестоимости.