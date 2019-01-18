В Facebook сознательно завышали оценки Portal

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Кевин Руз изучил все положительные рецензии на «умные» дисплеи Facebook Portal и Portal+, которые расположены на Amazon, установили, что часть из них могла быть написана самими сотрудниками компании.

Во время анализа популярной социальной сети Facebook журналисты наткнулись на неприятную закономерность – люди с именами работников сети ставили пятизвездочные оценки. Установлено, что это были Орен Хафиф, Хавьер Кубрией и Тим Чаппелл. В своих оценках мужчины расхваливали новую технологию трекинга камеры устройства и качество звука.

Как известно, такие рецензии противоречат правилам Amazon, в которых говорится, что пользователям запрещается публиковать обзоры продукции, связанной с самим автором, его родственниками, близкими друзьями, партнёрами по бизнесу и сотрудниками. Это могло оказаться случайным совпадением, если бы оценки не прокомментировал вице-президент Facebook по AR/VR Эндрю Босворт. Он поспешил заверить пользователей, что опубликованные обзоры — это не часть спланированной кампании Facebook по освещению девайса в более позитивном свете и они не были скоординированы руководством. Босворт также процитировал часть внутреннего сообщения, отправленного сотрудникам при запуске Portal.

Журналисты направили запрос в Amazon, чтобы узнать, нарушает ли пользователь какое-либо условие, оставляя отзыв о своем продукте. На момент публикации материала ответ так и не пришел, однако в руководстве Amazon Seller Central указано, что юзер не может оставлять отзыв на собственный товар или товар своего конкурента.