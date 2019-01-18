Чем чреваты подвисания ПО?: Смартфон Meizu в совокупности с Tele2 перестанет поддерживать программы Google

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Юзеры Meizu U10 пожаловались на сбои в работе системных программ Google. Чем чреваты нынешние проблемы? Способны ли они привести к полной поломке смартфона?

В сети все чаще стали появляться вопросы пользователей Meizu, в основном модели U10, с проблемой «подвисшего» программного обеспечения (ПО) Google.

Специалисты серьезно занялись вопросом. Стало известно, что все поломки начались после введения «пакета Яровой» на территории РФ. Около 86% людей использовали Tele2, однако не все тарифы попали под «удар».

Люди, использующие безлимитный интернет с хорошей скоростью, особенно сильно подвержены проблемам с ПО. Проявляются первые признаки следующим образом:

Такие основные программы от Google, как Gmail, YouTube и подобные начинают все больше подвисать, вылетать и работать нестабильно. Начинает сильно греться задняя панель смартфона, перестают работать Sim-карты, а экран, через несколько недель подобных проблем, начинает гаснуть сначала на несколько секунд, а позже и на час, сутки. Естественно, это чревато полной поломкой смартфона.

Для устранения этой проблемы, специалисты советуют пользователям модели U10 смартфона Meizu в совокупности с Tele2 сменить оператора, либо сдать телефон, если еще действует гарантия и начались подобные сбои, так как подобные мелочи могут оставить человека в неподходящий момент совершенно без связи, что так необходимо людям в нынешнее время.

Напомним, что «пакет Яровой» уже не первый раз несет за собой подобные проблемы. Так, в начале 2019 года, среди пользователей Билайн и Tele2 активно бродил вирус-вымогатель, однако даже этот «феномен» еще не угас среди пользователей смартфонов, а жалобы до сих пор продолжают поступать.