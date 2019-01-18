IPhone IX Max будет поддерживать беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт

Сегодня, 10:15

IPhone IX будет оборудован новейшим дисплеем, а частота экрана составит 120 Гц. Известно, что подобный дисплей уже используется на iPad и зарекомендовал себя отлично.

Разработчики порадовали поклонников iPhone информацией о том, что iPhone IX Max будет оборудован качественно новым экраном, который имеет частоту 120 Гц. Данная технология уже протестирована на планшетах и зарекомендовала себя очень хорошо.

Кроме этого смартфон будет иметь и другие параметры, которые качественно будут отличать его от других гаджетов. К удобству пользователей iPhone IX Max будет поддерживать беспроводное зарядное устройство до 15 Вт. Инсайдеры не исключают, что новый смартфон iPhone XI Max также получит трехкратный оптический зум, который даже после увеличения на снимках сохранит идеальное качество изображения.

Также не исключается, что емкость аккумулятора флагманского смартфона может составить порядка 4000 мАч, чего ранее не использовали в продукции американского бренда Apple. Дата появления iPhone IX Max на рынке и его цена пока остаются загадкой для всех.