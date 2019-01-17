Amazon показал роботов, которые заменят людей на складах

Сегодня, 16:14

Новый робот, вооруженный клещами и присосками для сбора предметов, может заменить людей на складах Amazon.

Робот имеет присоску, прикрепленную к одной руке, и захват, с другой, и в экспериментах показал, что он может смотреть на мусорное ведро, полное объектов, и придумывать лучший способ их перемещения. Amazon уже показала роботов, которые заменят людей на складах. У компании уже есть 100 000 работающих машин, и ей был выдан патент на «человеческую клетку» в качестве средства перемещения персонала вокруг их складов без столкновения с тысячами их роботов. Но фирма говорит, что у них пока нет хватает умственных способностей полностью заменить людей.

Разработчики нового двухрукого робота из Калифорнийского университета в Беркли считают, что они решили проблему рабочей силы создав робота способного выполнять человеческие задачи. На самом деле робот может подбирать 300 объектов, с 95-процентной вероятностью успеха, как утверждают его создатели в статье, опубликованной в журнале Science Robotics. В их статье говорится, что робота можно применять на складах, а также для производства, продажи в розницу и даже уборки по дому.