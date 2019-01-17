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Тим Кук призвал правительство США позволить пользователям самим контролировать онлайн-данные, собранные об их жизни.

Генеральный директор Apple Тим Кук призвал правительство США представить новые инструменты, которые помогут пользователям контролировать онлайн-данные, собранные об их жизни. В статье, опубликованной в журнале Time, Кук сказал, что потребители должны иметь возможность «удалять свои данные по требованию, свободно, легко и онлайн, раз и навсегда».

В колонке Кук высказался против того, что он назвал «теневой экономикой» брокеров, компаний, которые собирают и продают персональные данные, созданные с помощью цифрового отслеживания. Глава Apple заявляет, что публика не должна терпеть неизбирательный сбор данных, общественность нуждается в новых правах для управления этой информацией. «Потребителям не следует мириться с тем, что компании ещё один год безответственно накапливают огромные пользовательские профили, утечки данных, которые кажутся неуправляемыми, и исчезающую способность контролировать нашу цифровую жизнь», - пишет Кук. Он давно превозносил достоинства минимального сбора данных. Но в последние годы его послания стали более резкими. Он перешёл от абстрактных обсуждений прав и ошибок сбора данных к конкретным призывам к законодательству.