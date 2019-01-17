MediaTek опровергла слухи о прекращении сотрудничества с Xiaomi

Сегодня, 16:16

В компании официально подтвердили дальнейшее продолжение сотрудничества.

Недавно появились слухи о том, что производитель чипов для мобильных устройств, компания MediaTek прекратила сотрудничество с китайским гигантом производства электроники Xiaomi.

Чипами от MediaTek оснащены в данный момент такие смартфоны как Xiaomi Redmi 6 в котором стоит Helio P22, а также Xiaomi Redmi 6A с Helio A22, которые различаются по своим характеристикам и производительности. Пресс-служба опровергла слухи и заявила, что не прекращала сотрудничество с Xiaomi и не собирается этого делать в одностороннем порядке в ближайшее время. Поставки идут гладко, без перебоев и работа продолжится. Такие сообщения возникли на фоне информации о том, что поставки чипсетов в Китай снизились. Однако, согласно отчётам MediaTek, её прирост выручки составил 14,66% за 2018 год.

Это говорит о том, что у компании дела идут достаточно неплохо и львиная доля продаж приходится на китайский рынок, главным потребителем в котором является Xiaomi