Caviar выпустил кнопочный «царьфон» в форме меча

Сегодня, 10:44

Российский бренд Caviar, который производит люксовые телефоны и смартфоны порадовал поклонников выпуском новой модели Tsar (царь).

Модели носят названия викингов из Скандинавии «Рюрик» и «Рагнар». Кнопочный «царьфон» работает на базе Nokia 6500 и операционной системы Nokia s40 5 th edition, которая хорошо зарекомендовала себя ещё много лет назад.

Телефон изготовлен из прочного титана и обладает удобной клавиатурой. Экран сделан из сапфирового стекла, а в корпусе есть элементы белого золота, кожи и карбона. Также телефон имеет шесть граней и выполнен в форме меча, чтобы подчеркнуть его уникальность.

Новые Caviar уже вышли в продажу, стоимость их примерно от 2600 долларов или около 179 тысяч рублей. Кнопочные и практичные телефоны понемногу начинают возвращаться в моду, вытесняя смартфоны с их большим количеством ненужных приложений.

Новинка не подвержена воздействию вирусов, что очень важно и будет существенно отличать её от смартфонов. Создатели разместили сияющую корону на корпусе, как символ царственности, и намекнули, что гаджет может стать главным над всеми телефонами и превзойти всех в роскоши и стоимости.