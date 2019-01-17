Сегодня, 11:22

Google беспокоится о энергопотреблении и безопасности устройств Android.

Во-первых, есть общесистемная темная тема. Это может быть особенно полезно, если пытаетесь сэкономить электроэнергию на телефоне или просто не хотите ослеплять себя ночью. Существует опция разработчика, чтобы включить темный режим в приложениях, которые его не поддерживают, намекая, что это можёт занять некоторое время. Не рассчитывайте на то, что он достигнет готовой версии, но Google, похоже, рассматривает эту идею как минимум.

Большинство других элементов в этой сборке незначительны. Однако есть важное изменение в конфиденциальности. Как и в iOS, есть возможность ограничить разрешения для местоположения и других конфиденциальных функций, чтобы они запускались только в то время, когда приложение находится на переднем плане. Android Q обзавелся более жестким контролем конфиденциальности и уже не придётся беспокоиться о том, что приложение собирает данные за спиной пользователя или приложение GPS жуёт батарею, когда она не используется. Обновление раздела «Общие разрешения» даст быстрый взгляд на функции, которые используют приложения смартфона. Пользователю, вероятно, придётся быть терпеливым, прежде чем тот сможет попробовать Android Q у себя. Это скорее предварительный взгляд в будущее, чем окончательный взгляд.