Хакер запустил Windows 10 и игру Fallout на обычном смартфоне

Вчера, 23:10

Эксперт также старался запустить Counter Strike и Duke Nukem 3D с помощью специального эмулятора. Устаревший процессор Snapdragon 810 и смартфон Lumia 950 XL с поставленной задачей справились.

Начиная с декабря 2019 года мобильная операционная система Windows 10 Mobile официально не будет поддерживается. В Microsoft заметили плохие продажи Windows-телефонов ещё давно, прекратив их производство полностью. Однако, у линейки остались свои почитатели. Некоторые из них и вовсе решили вернуть старые смартфоны к жизни.

Так, недавно хакер запустил на смартфоне Windows Mobile полноценную систему Windows 10 на ARM. Таким образом он получил доступ к целой библиотеки компьютерных, хоть и давно устаревших, программ. Эксперт также опубликовал ролик, который продемонстрировал, как он запустил игру Fallout на обычном смартфоне.

Для Fallout использовалось устройство Lumia 950 XL. Однако стоит отметить, что хакеру удалось запустить оригинальную и самую первую часть легендарной игры, вышедшей ещё в 1997 году. Специалист открыл Fallout через специальный эмулятор. Оказалось, что она отлично запустилась на уже давно устаревшем 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 810, на котором и работает Lumia 950 XL.

Хакер рассказал, что он пытался запускать на смартфоне и другие игры, такие как Duke Nukem 3D и Fallout 3, но первая работала с частотой кадров в 15 FPS, а вторая – с 1 FPS. Такой показатель связан с тем, что зачастую эмуляторы снижают мощность процессора до 50%, не давая игре необходимых ресурсов.

Как бы то ни было, результат работы хакера с Lumia 950 XL и Windows 10 на ARM действительно поражающий. Он показывает возможности будущего операционных систем Microsoft. Кроме того, новая технология потоковой передачи игр Project xCloud может стать отличной альтернативой стандартным эмуляторам игр для смартфонов и планшетов.