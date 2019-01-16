Alexa Amazon снова работает после сбоя у пользователей по всему миру

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Alexa - это имя, данное системе искусственного интеллекта (ИИ) от Amazon, которая поддерживает диапазон устройств Echo. Клиенты обнаружили, что их устройства Echo работают со сбоями, игнорируя запросы и самопроизвольно выключаясь.

Умный помощник отключился около 8:00 по Гринвичу, но теперь Amazon исправил проблему и говорит, что цифровой помощник «работает нормально». Сообщалось, что перебои были вызваны ошибками подключения к серверу, что создавало проблемы с регистрацией сотен пользователей.

Клиенты в Великобритании сообщили об этой проблеме, также последовали многочисленные жалобы из континентальной Европы. Пострадала также большая американская потребительская база Amazon.

СМИ обратились к Amazon за комментариями, и представитель компании сказал: «Сегодня утром у нас возникла небольшая проблема, которая повлияла на способность некоторых клиентов Alexa взаимодействовать с сервисом. Сервис Alexa теперь работает нормально».

Считается, что проблема сохранялась в течение почти двух часов.

Недовольные клиенты наводнили социальные сети жалобами. Один пользователь в Твиттере написал:

«Кого-нибудь еще Alexa игнорирует сегодня утром? Через некоторое время она включила мою местную радиостанцию, но больше ничего не делает. Просто игнорирую меня. Даже не включается».

У другого пользователя были похожие проблемы, и он написал в Твиттере: «Кто-нибудь еще имел проблемы с Alexa сегодня утром? Отказывается говорить со мной, просто синяя лампочка, а потом гаснет».

Тони Хилл сообщил на сайте DownDetector, что его умный дом полагался на Alexa, и в результате сбоя он не смог контролировать отопление своего дома.

Он сказал: «Не включает отопление и долго думает о том, включать или выключать свет».

Другой пользователь написал в Твиттере: «Alexa, кажется, не работает. Она даже не говорит мне время».