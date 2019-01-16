Alexa Amazon снова работает после сбоя у пользователей по всему миру

Alexa - это имя, данное системе искусственного интеллекта (ИИ) от Amazon, которая поддерживает диапазон устройств Echo. Клиенты обнаружили, что их устройства Echo работают со сбоями, игнорируя запросы и самопроизвольно выключаясь.
Умный помощник отключился около 8:00 по Гринвичу, но теперь Amazon исправил проблему и говорит, что цифровой помощник «работает нормально». Сообщалось, что перебои были вызваны ошибками подключения к серверу, что создавало проблемы с регистрацией сотен пользователей.
Клиенты в Великобритании сообщили об этой проблеме, также последовали многочисленные жалобы из континентальной Европы. Пострадала также большая американская потребительская база Amazon.
СМИ обратились к Amazon за комментариями, и представитель компании сказал: «Сегодня утром у нас возникла небольшая проблема, которая повлияла на способность некоторых клиентов Alexa взаимодействовать с сервисом. Сервис Alexa теперь работает нормально».
Считается, что проблема сохранялась в течение почти двух часов.
Недовольные клиенты наводнили социальные сети жалобами. Один пользователь в Твиттере написал:
Тони Хилл сообщил на сайте DownDetector, что его умный дом полагался на Alexa, и в результате сбоя он не смог контролировать отопление своего дома.