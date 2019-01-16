Простой и дешевый планшетный компьютер для каждого: Chuwi Ubook с 8 ГБ / 1 ТБ памяти

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Chuwi Ubook - это следующее устройство, над которым работает китайский производитель, специализирующийся на планшетах и ​​ноутбуках. Оно в ближайшие дни будет запущено на краудфандинговой платформе Kickstarter, чтобы собрать средства для скорейшего запуска.

Проект, который призван привлечь внимание многих поклонников, поскольку Chuwi Ubook является, по крайней мере, на бумаге, исключительным. Это планшетный компьютер «два в одном», в котором используется U-образный штатив, аналогичный HP Spectre X2. По сравнению с Surface Go это решение повышает прочность и обеспечивает максимальную регулировку.

Можно будет наклонить его так, как вы предпочитаете. Кроме того, Chuwi Ubook выйдет на рынок с различными портами, USB и более и поддержкой док-клавиатуры. Все это находится в экосистеме Windows 10, следовательно, со всеми возможностями обычного компьютера.

В качестве дисплея используется панель Full HD с диагональю 11,6 дюйма, под которой расположен процессор Intel Core M3, двухъядерный процессор 2,2 ГГц, поддерживаемый графическим процессором Intel HD Graphics 515 с тактовой частотой 850 МГц и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Сочетание, которое сделает Chuwi Ubook очень интересным с точки зрения производительности.

Внутренняя память - 128 ГБ, но расширяется до 1 ТБ благодаря слоту, предназначенному для твердотельных накопителей. Настоящее удовольствие для устройства такого типа. Ведь в этом сегменте, кроме iPad Pro, который продается с памятью 1 ТБ, другие модели, такие как Surface Go и Huawei MateBook E, имеют только 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Технические данные дополняются наличием двух динамиков и батареи, гарантирующей 9,5 часов автономной работы. Все установлено в оболочку с простыми и элегантными формами, весом всего 760 г.

Все это удовольствие, согласно официальным новостям, будет продаваться по цене ниже 400 долларов. Убийственная цена для названных выше конкурентов.