Xiaomi Mi Mix 3 с процессором Snapdragon 855 поступит в продажу в Европе 24 февраля

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Согласно уведомлению Xiaomi, версию Xiaomi Mi Mix 3 со Snapdragon 855 и 5G планируется к запуску в Европе в первом квартале этого года, в то время, как версия с 4G и Snapdragon 845 все еще находится в продаже.

Согласно сообщениям иностранных сообществ, Xiaomi планирует выпустить новую версию MIX 3 24 февраля. Эта дата заставляет задуматься, потому что 25 февраля - день открытия MWC 19 (Всемирная выставка мобильной связи), то есть Xiaomi, скорее всего, проведет официальный вывод на европейский рынок перед MWC в Барселоне?

Для внутренних китайских пользователей Xiaomi планирует представить коммерческую версиею China Mobile Mi MIX 3 5G в третьем квартале.

На ежегодной конференции China Mobile Partner в Пекине Xiaomi продемонстрировала новую версию Xiaomi Mi Mix 3. Не было никаких изменений с точки зрения внешнего вида. Присутствовали точно такой же механизм скольжения для камеры и датчик отпечатков пальцев на задней панели. Самое большое изменение здесь было внутри, так как оно включало недавно выпущенный чипсет Qualcomm Snapdragon 855 и, как следствие, поддержку 5G.

Snapdragon 855 был анонсирован на саммите Qualcomm на Гавайях, и это больше, чем просто средство для подключения к сети 5G через модем Snapdragon X50. Он оснащен процессором сигналов изображения Spectra 380 (ISP), который впервые имеет встроенный AI.

Qualcomm Snapdragon 855, по словам компании, может похвастаться улучшением производительности на 45% по сравнению со Snapdragon 845. Более того, считается, что графический процессор Adreno 640 имеет повышение производительности на 20% по сравнению с Adreno 630. Это намного больше, чем 5G, чем просто более высокие скорости.

В общем, Xiaomi Mi Mix 3 будет не только поддерживать 5G, но и значительно улучшит чипсет по сравнению с предыдущей моделью. Единственным ограничением является то, будут ли операторы мобильной связи действительно запускать вышки сотовой связи 5G в ближайшее время.