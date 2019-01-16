Sony на MWC 2019 25 февраля представит свои новые смартфоны Xperia

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Sony, возможно, исключила смартфон Xperia XZ4 Compact из своих планов, но у японского бренда есть еще ряд новых устройств, включая верхнюю часть линейки Sony Xperia XZ4.

И, как ожидается, большинство из них дебютируют на MWC 2019, компания подтвердила, что проведет пресс-конференцию 25 февраля. Приглашения прессе еще не отправлены, но японский продюсер явно пришлет их заранее. К сожалению, показанное изображение не дает много информации о том, что будет представлено.

По слухам, крупнейшим анонсом Sony на MWC 2019 станет следующая вершина каталога, Sony Xperia XZ4. Этот смартфон должен дебютировать с гигантским 6,5-дюймовым дисплеем 21:9 в сочетании со стеклянным корпусом и конфигурацией с тремя камерами на задней панели, что даст фотографам некоторую «универсальность».

Внутри, должен быть выбран SoC Qualcomm Snapdragon 855 вместе с чипом памяти, который достигнет 256 ГБ, батареей на 3900 мАч и операционной системой Android 9 Pie.

Sony Xperia XZ4, хотя и является настоящей звездой мероприятия, не останется в одиночестве. Японский гигант, по сведениям, намерен сопровождать флагмана показом аппаратов среднего уровня Xperia L3, Xperia XA3 и Xperia XA3 Ultra.

Напомним, что 20 февраля состоится, хотя и не на MWC 2019 в Барселоне, презентация трио смартфонов Samsung Galaxy S10. Если мы добавим, что Huawei использует MWC 2019 для представления P30 и P30 Pro, а также Xiaomi для презентации Mi 9, можно смело ожидать, что февраль месяц действительно будет полон интересных новостей.