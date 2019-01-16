Новый вирус в WhatsApp для Android массово удаляет переписки пользователей

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Люди по всему миру начали терять важные сообщения в мессенджере. В компании стараются восстановить их, но о решении проблемы пока речи не идёт.

Недавно в социальной сети Twitter появились публикации, мол мессенджер WhatsApp массово удаляет переписки пользователей. При этом, речь идёт только о версии приложения для смартфонов, работающих на операционной системе Android. По словам пострадавших юзеров, в основном WhatsApp удаляет их старые переписки. Некоторые эксперты уже предположили, что это происходит из-за обновления мессенджера, выведшего в ноябре 2018 года, которое касается удаления резервных копий.

Представитель WhatsApp уже заявил, мол в компании осведомлены об удалении переписок. Специалисты сейчас занимаются работой, чтобы не только лишить программу данной проблемы, но и вернуть удалившиеся переписки пострадавшим пользователям.

Впервые о проблеме заявил бета-наблюдатель WhatsApp ещё на прошлой неделе. Тогда мессенджер начал удалять сообщение без причины. При этом остаётся непонятным, в какой версии WhatsApp наблюдается удаление переписок. Возможно, она является частью старых версий программы, а возможно, содержится в самых свежих релизах.

Один из пользователей заявил, что он потерял переписки, начиная с июня прошедшего года. Регулярно он теряет важные сообщения. Мужчина отправил в WhatsApp десятки писем, пробовал разные версии приложения, менял телефон и так далее, но все попытки оказались бесполезными.

Часть специалистов предполагает, мол виной всему ноябрьское обновление. Оно удаляет старые резервные копии с облака Google. Речь идёт о переписках, которые хранятся больше года. В WhatsApp тогда советовали регулярно создавать резервные копии, чтобы обеспечить их безопасностью и возможностью сохранности важной информации. Другая часть экспертов уверена, что виной всему новый вирус, который безвозвратно похищает сообщения. При этом неясно, это может быть проблемой WhatsApp, или же Android.