Mozilla закрывает Firefox Test Pilot

Сегодня, 20:25

Mozilla огорчила своих клиентов закрытием своей уникальной программы Test Pilot.

Mozilla закрывает свою программу Test Pilot для Firefox, которая дала пользователям возможность попробовать и дать отзыв о новых функциях, прежде чем они были интегрированы в релизную версию браузера. Большинство веб-браузеров предлагают бета-версии и ночные сборки для разработчиков и начинающих пользователей, но Firefox Test Pilot отличался. Вместо того, чтобы загружать совершенно новый браузер, кандидаты могут просто выбирать, какие новые функции они хотят попробовать из списка, а затем предлагать свои предложения, основываясь на своем опыте ежедневного просмотра.

«Test Pilot был разработан, чтобы использовать энергию наших самых страстных пользователей», - сказали представители Mozilla. «Мы дали им ранние прототипы и исследования продуктов, которые не были готовы к широкому выпуску. Взамен они дали нам обратную связь и терпение, так как эти проекты превратились в полированные функции наших продуктов сегодня. Благодаря этой программе мы смогли попробовать смелые новинки и создать продукты, которые наши пользователи с радостью приняли», - дополнили в компании. Однако это еще не конец пользовательского тестирования Mozilla - компания заявляет, что Test Pilot имел большой успех и будет проводить больше экспериментов, чем когда-либо, и вся компания будет нести совместную ответственность за разработку новых функций.