Microsoft снова сломают большинство компьютеров – Названа дата следующего крупного обновления Windows 10

Сегодня, 13:09

Эксперты предупредили об опасности установки нового апдейта, который выйдет уже в ближайшие месяцы, ведь как показал 2018 год, в компании готовы портить компьютеры людей. Торопиться с обновлением не стоит, хотя «микромягкие» представят действительно интересный продукт.

Следующее масштабное обновление операционной системы Windows 10 сейчас находится на стадии разработки, однако о нём уже имеется целый ряд сведений со списком некоторых изменений. Таким образом, новое обновление сейчас носит кодовое название Windows 10 19H1.

По словам инсайдеров, новая Windows 10 19H1 предоставит пользователям новую светлую тему. Меню «Пуск», все папки, окна и стандартный софт теперь будет открываться в светлых тонах, который станет альтернативой существующей тёмной темы. Согласно опубликованным в сети снимкам, светлый «облегчённый» режим будет установлен по умолчанию в Windows 10 Home, а Pro и Enterprise – по умолчанию чёрные цвета.

В Windows 10 19H1 изменится также модель «Пуска». В компании решили облегчить меню, не перегружая его малопопулярными предустановленными приложениями.

В эстетических изменениях Windows 10 19H1 также стоит отметить добавление Fluent Design. Окна и контекстные меню обретут эффект падающей тени, а также размытия. Такое решение должно сделать систему более чистой.

Важным будет добавление функции «Песочницы». В ней пользователи смогут открывать виртуальную копию ОС и работать там с потенциальными вредоносными файлами без угрозы для основной системы. Новое приложение Office соберёт в себе не только всю информацию о документах, но и о всех приложениях из пакета. Это будет отдельное «офисное» окно с полным набором инструментов.

Как бы то ни было, но большинство экспертов сходятся во мнении, что своим обновлением Microsoft снова сломают большинство компьютеров, как это было на протяжении всего 2018 года. Таким образом, с установкой апдейта у людей удалялись личные фалы, были проблемы с драйверами, работой с профессиональными программами и так далее.

Недавно была названа дата следующего крупного обновления, и это конец марта-начало апреля текущего года. Эксперты предупреждают пользователей, не устанавливать его сразу же, ведь «сырой» апдейт сможет нанести большой урон компьютеру. По их словам, сначала нужно немного подождать и изучить все риски. В случае их отсутствия можно обновиться, а в случае присутствия, ждать, когда в Microsoft всё решат.