Oppo подтверждает 10-кратный зум камеры для смартфонов

Сегодня, 13:02

Компания Oppo подтвердила, что разрабатывает систему камер для смартфонов с 10-кратным супер зум-объективом.

Технология аналогична прототипу с 5-кратным зумом, который компания продемонстрировала пару лет назад, используя боковую ширину телефона для обеспечения необходимой физической глубины за счет использования призмы в виде перископа. На этот раз камера имеет эквивалент 15,9-159 мм, что означает, что она начнется с очень широкой перспективы и увеличит средний телеобъектив. По сути, это три основных объектива в одном, поэтому утверждение Oppo о «зумировании без потерь» может быть не совсем точным во всем диапазоне зумирования, но, тем не менее, оно должно быть достаточно гибким.

Система имеет оптическую стабилизацию изображения, но пока что Oppo ничего не говорит об апертуре, которая была недостатком предыдущих экспериментов с зум-объективами на телефонах. Оppо заявляет о 10-кратном замом камеры для смартфонов и то, что в следующем месяце камера будет демонстрироваться на MWC 2019, но неясно, будет ли это в форме коммерческого продукта. Oppo также говорит, что покажет новый датчик отпечатков пальцев на экране, который в 15 раз превосходит активную площадь основных конкурирующих решений.