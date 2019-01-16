В России появится первый trade-in часов

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Владельцы механических, кварцевых или других часов могут выгодно поменять их на Galaxy Watch. Руководство компании заявило, что в случае замены покупатель получит хорошую скидку.

Вчера 15 января руководство компании Samsung порадовало своих потребителей акцией, в результате которой они могут стать владельцами популярных часов Galaxy Watch. Для желающих получить хорошую скидку на часы, необходимо предоставить в специализированном магазине компании свои механические, кварцевые или электронные часы, которые ранее были в потреблении.

Все желающие могут порадовать себя обновкой по данной акции до 3 февраля. Сообщается, что скидка на Galaxy Watch имеет фиксированный размер: 5 тысяч рублей для часов 46 мм и 3 тысячи рублей для 42 мм. Все желающие могут обратиться в фирменных магазинах Samsung, «Связной», «Евросеть», «М.Видео» и «Ион» по всей России. Для участия в программе бывшие в употреблении наручные часы должны иметь классический дизайн: устройство с изображением мультипликационных и киногероев, животных, ягод и фруктов на обмен не примут.

Организаторы акции уверены, что она будет популярна среди поклонников гаджетов от компании Samsung.